Колишня наречена українського співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай позувала у прозорому топі-бра в сіточку

Модель постала перед шанувальниками у світлому костюмі під яким був "сяючий", практично прозорий топ. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Дівчина часто ділиться особистими кадрами у мережі і цього разу - вона опублікувала фото з чоловіком, з яким, ймовірно, зустрічається - українським юристом Євгеном Проніним. На знімку парочка позує в костюмах, вони злегка обнялися, якщо можна висловитися, Раміна віддала перевагу класичному укладанню і досить яскравому макіяжу.

На фото Раміна і Євген також посміхаються, свій новий пост зірка шоу "Холостяк" ніяк не підписала. Шанувальники ж "голубків" у коментарях під знімком пишуть масу приємних моментів на їх адресу:

"Красива пара"

"просто супер"

"Дуже гарно разом виглядаєте"

"Гарні"

Раніше ми розповідали про те, що дівчина, яка колись зустрічалася, але так і не зуміла знайти особисте щастя зі співаком Віталієм Козловським, часто ділиться з підписниками у своєму мікро-блозі відвертими знімками і цього разу вона опуликовала професійний кадр зі студійної зйомки. На фото Раміна у всеозброєнні: яскравий макіяж, стильна украдка і наряд з великим декольте, який, до того ж, ще й був декорований прозорою сіткою.

На фото Раміна піднесла руку до підборіддя, на її пальцях виднівся яскравий манікюр. Наряд моделі так блищав і виділяв фігуру Рамини на темному тлі, що шанувальники поспішили наробити екс-нареченій Козловського чимало компліментів:

"Вау"

"пір'ячко)) супер"

"дуже гарно"

Нагадаємо, екс-наречена Козловського ледве втримала принади в тісному вбранні.

Також Politeka писала про те, що колишня дівчина Козловського розповіла про зради співака.

А ще Politeka писала, що Раміна Есхакзай видала всю правду про екс-коханого.