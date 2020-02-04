Колишня наречена українського співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай позувала у прозорому топі-бра в сіточку
Модель постала перед шанувальниками у світлому костюмі під яким був "сяючий", практично прозорий топ. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.
Дівчина часто ділиться особистими кадрами у мережі і цього разу - вона опублікувала фото з чоловіком, з яким, ймовірно, зустрічається - українським юристом Євгеном Проніним. На знімку парочка позує в костюмах, вони злегка обнялися, якщо можна висловитися, Раміна віддала перевагу класичному укладанню і досить яскравому макіяжу.
На фото Раміна і Євген також посміхаються, свій новий пост зірка шоу "Холостяк" ніяк не підписала. Шанувальники ж "голубків" у коментарях під знімком пишуть масу приємних моментів на їх адресу:
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"Красива пара"
"просто супер"
"Дуже гарно разом виглядаєте"
"Гарні"
Раніше ми розповідали про те, що дівчина, яка колись зустрічалася, але так і не зуміла знайти особисте щастя зі співаком Віталієм Козловським, часто ділиться з підписниками у своєму мікро-блозі відвертими знімками і цього разу вона опуликовала професійний кадр зі студійної зйомки. На фото Раміна у всеозброєнні: яскравий макіяж, стильна украдка і наряд з великим декольте, який, до того ж, ще й був декорований прозорою сіткою.
На фото Раміна піднесла руку до підборіддя, на її пальцях виднівся яскравий манікюр. Наряд моделі так блищав і виділяв фігуру Рамини на темному тлі, що шанувальники поспішили наробити екс-нареченій Козловського чимало компліментів:
"Вау"
"пір'ячко)) супер"
"дуже гарно"
Нагадаємо, екс-наречена Козловського ледве втримала принади в тісному вбранні.
Також Politeka писала про те, що колишня дівчина Козловського розповіла про зради співака.
А ще Politeka писала, що Раміна Есхакзай видала всю правду про екс-коханого.