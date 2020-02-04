Ксенія Собчак буде вести нове ток-шоу на одному з центральних федеральних телеканалів РФ

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram епатажної знаменитості Собчак та Youtube-відео «Вечерний Ургант». Повідомляється, що промо до нового проекту Собчак зняв її чоловік.

Так на кадрах зоряна автор лежить у ванні з піною й рушником на голові і релаксує, Ксенія так розслабилася, в ролику видно, що вода перелилася через край і потекла по підлозі, в загальному – ціла побутова НП. Але раптово дзвонить телефон і висвічується ім'я - якийсь Андрій:

«Що? Затопила? Пробач, я дуже ретельно готуюся до виходу. А тобі пора зробити ремонт», - каже Ксенія у слухавку. Ймовірно, скандальна телеведуча хоче змістити з місця під головним софітом російського ТБ відомого телеведучого з його шоу Андрія Малахова, і, цим роликом, нібито натякає на свої «наполеонівські плани».

Плани Собчак у своїй програмі прокоментував зірка ефірів Першого каналу (РФ) Іван Ургант:

«Вона говорить з якимось Андрієм, що скоро-скоро, ми готуємося… І, звичайно, у всіх питання: "Про що шоу?". Ніхто не розуміє. Судячи з того, що Ксенія Собчак уже півроку не вилазить з ванної, є речі, від яких важко відмитися», – сказав Ургант у властивій йому гумористичній манері.

Як відомо, минулої осені рекламний ролик за участю Собчак і подібного формату – зірка там теж приймає ванну – зняв для неї також Костя Богомолов.

Зазначимо, що зовнішній вигляд і особисте життя Собчак цікавить публіку не менше, ніж її профплани.

Раніше Собчак поділилася знімком, де на ній був темний роздільний купальник, вона з трепетом дивиться на білявого малюка, батьком якого є екс-чоловік Ксенії - відомий російський артист з творчої династії акторів - Максим Віторган.

Фото зроблено не зблизька, тому особливо не розглянути, що ще за дівчинка, також, приблизно 3-4 років біля Ксенії і її сина, але, схоже сама Собчак компанією свого малюка насолоджувалася:

«Картина «Життя внесло свої корективи» чи «Собчак і маленькі шкодуни» А ви теж полюбили чужих дітей тільки коли з'явилися свої чи я одна така?», - підписала вона новий знімок.

Чого тільки не пишуть шанувальники і фолловери Собчак під її постом:

«Діти і бридка качка Собчак". Так точніше буде...»

«Просто коли любиш, любиш повністю, без залишку»

«Така собі, звичайно, фігура»

«прикольний малий»

«Величезний прогрес, Ви раніше така агресивна були на дітей»

«Матусю ти прекрасна», - прокоментувала зокрема співачка Глюкоза.

Нагадаємо, Собчак в Куршевелі наздогнало соромливе прокляття, про таке не розповідають.

Як повідомляла Politeka, Собчак приголомшила домашнім відео з сином.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Собчак злив в мережу непристойне листування з нянею їх сина.