Співачка показала себе в салатовій сукні під час стильної фотосесії без білизни

Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

На нових кадрах, які Кароль представила на сторінці в Instagram, як позувала у вільному, злегка облягаючому ніжно-шовковій сукні салатового відтінку, яке лише підкреслило вигини її тіла і ідеальну фігуру. Яскравим акцентом в образі Кароль стало глибоке декольте. При цьому помітно, що зірка без нижньої білизни. Співачка доповнила образ легким макіяжем і укладанням.

При цьому не забула співачка також спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду – як відомо, Кароль не є прихильницею пікантних і викликаючих образів.

«Після вчорашнього голоси😂все що треба 😍🔥», «Тін, спеціально в зеленому? Кактусик?) ❤️✨⭐️», «Ридаю💔, не можу відійти від вчорашнього💛♥️», «Сильна дівчинка, любимо🔥💔», «лялечка 😍😍😍😍!!!», «Моя богиня😻», «Мені здається, що я закохався», «Красуняяяя 😍😍😍», «Magic🦋», «Muse❤️🔥», – пишуть користувачі.

До цього співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром. Цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише в білому халаті.

Також видно, що співачка позувала на ліжку з білим рушником на голові. Примітно, що свій банний халат зірка спокусливо відчинила, частково оголивши груди. На обличчі артистки легкий макіяж в природних відтінках.

Шанувальники співачки звернули увагу під постом в Instagram також на те, що зірка прикрасила ніжний образ масивним сріблястим кулоном, який за формою нагадує краплю. До речі, раніше артистка вже представляла схожий кадр, який досить бурхливо обговорили шанувальники.

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