Відома російська співачка Глюкоза влаштувала гарячі танці під час відпочинку і зняла це все на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на tikTok зірки.

Так, дівчина танцює разом з Яною Расковаловой на камеру в одній білизні, демонструючи всім ідеальне тіло в сірому блискучому купальнику. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це бомбочки…», «Згоріла від сорому напевно після відео», «Гаряче нікуди», «амбітно», «як ті дві танцевалки», «супер», «пишаюся вами», «Глюкоза як завжди», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше.Популярна російська співачка Глюкоза показала ідеальне тіло під час відпочинку на морі.

«Подбайте про своє тіло, це єдине місце, де вам потрібно жити. (с) Джим Рон. Дякуємо за фото…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Глюкоза стоїть на голові, жлегантно розставивши при этомноги. А оскільки дівчина була в короткому топі і білизна, було важко не помітити її розкішні форми. Про це жеговорят і її прихильники.

«Боже, які неймовірні форми», «Молодчинка», «ого, які форми», «так виглядає кайф», «які вигини, важко відірватися», «божественний вигляд», - пишуть вони.

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