Известная российская певица Глюкоза покорила сеть откровенным танцем, который исполнила на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, звезда во время отдыха решила устроить откровенные танцы в одном купальнике. Обратим внимание, что танцует она под песню, которую недавно выпустила сама. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это тело!», «тот случай, когда танцевать не умеешь, но уверенность в обратном берет верх», «красиво», «красотень», «что за судороги», «она сошла с ума?», «Наташка отжигает», «огонь», - пишут они.

Как сообщалось ранее.Популярная российская певица Глюкоза показала идеальное тело во время отдыха на море.

«Позаботьтесь о своем теле, это единственное место, где вам нужно жить. (с) Джим Рон. Спасибо за фото…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Глюкоза стоит на голове, жлегантно расставив при этомноги. А поскольку девушка была в коротком топе и белье, было трудно не заметить ее роскошные формы. Об этом жеговорят и ее поклонники.

«Боже, какие невероятные формы», «Молодчинка», «ого, какие формы», «так выглядит кайф», «какие изгибы, трудно оторваться», «божественный вид», - пишут они.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

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