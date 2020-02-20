Батьки молодої пари були проти їхніх стосунків і юні закохані буквально не знали куди подітися, що ж зробили сучасні Ромео і Джульєтта у складній ситуації?

Про це йдеться в анімаційному сюжеті каналу на Youtube під назвою «Окна жизни» (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця):

«Хочу розповісти свою історію відносин. Я люблю свою дівчину, але у мене проблеми з батьками. Мої батьки проти моїх відносин з дівчиною і забороняють нам зустрічатися. Що робити? Боюся, ми приречені. Ми любимо один одного, я розповім, як ми пішли на ризик заради любові, щоб вирішити цю складну ситуацію», - зазначає автор.

Тім і Єва були юні і довго зустрічалися, як для дівчини, так і для хлопця – це була перша серйозна любов. Але батьки пари були абсолютно різними людьми і при першому ж їх знайомстві розгорівся неабиякий скандал. Справа в тому, що батьки хлопця фізики-теоретики, а дівчини – християни. Коли «голубки» вперше запросили на спільну вечерю батьків, ті посварилися, при чому дуже драматично – з боєм посуду, криками і так далі через розбіжність думок та поглядів на світоустрій.

Після – молодим людям буквально заборонили зустрічатися, але закохані, звичайно ж, знову побачилися і більш того, придумали, як помирити своїх «предків». У плані головну роль зіграла щаслива випадковість:

«…Я сказав, коли у моїх батьків річниця весілля і про те, що хотів влаштувати для них вечерю з приводу, через секунду – застиг від подиву, коли Єва сказала, що у її батьків в цей же день також є пам'ятна дата».

Пара, якя дуже не хотіла втратити один одного і переживала з приводу не сформованого діалогу своїх батьків, ризикнули і влаштували таємну вечерю, на яку, без відома сторін, покликали як батьків дівчини, так і батьків хлопця.

Коли всі зібралися в одному ресторані, абсолютно не очікуючи після бурхливої першої зустрічі такого повороту подій, явно відчувалося напруження, але, людське ставлення один до одного – допомогло подолати всі складнощі: батько Єви пішов на зустріч батькові Тіма і потиснув руку, запропонувавши забути всі негаразди заради дітей, заявивши, що поважає будь-яку думку, яка не збігається з його власною з якого-небудь приводу.

Батьки пари дуже швидко знайшли спільну мову і чудово провели вечір, а сучасні Ромео і Джульєтта – вирушили гуляти набережною.

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