Астролог Павло Глоба впевнений, що деяким знакам Зодіаку вдасться уникнути зараження коронавірусом

За словами фахівця, "імунітет" отримають три представники зодіакального кола.

Рак

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Оскільки ви володієте міцним здоров'ям, астролог впевнений - стійкість до вірусів забезпечена. За його словами, Раки, в більшості випадків уникають шкідливих звичок і ведуть здоровий спосіб життя. Це і дасть можливість протистояти вірусу. Крім того, фахівець запевняє, що ви зможете уникнути зараження.

Стрілець

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Цей знак Зодіаку дасть бій коронавірусу своєю чудовою нервовою системою - паніка і переживання під час карантину обійдуть вас стороною. А стійкий імунітет і успішність дозволять Стрільцям пережити ізоляцію без сторонньої допомоги.

Козеріг

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А ось представникам цього знаку Зодіаку вдасться уникнути вірусу завдяки їх обережності. Астролог запевняє, що міцне здоров'я Козерогів також стане запорукою уникнення зараження коронавірусів.

Нагадаємо, на даний момент в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.

Також у  Україні оголошено режим надзвичайної ситуації у  Чернівецькій і Житомирській областях, де були зафіксовані лабораторно підтверджені випадки коронавірусу.

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