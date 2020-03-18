Астролог Павло Глоба впевнений, що деяким знакам Зодіаку вдасться уникнути зараження коронавірусом
За словами фахівця, "імунітет" отримають три представники зодіакального кола.
Рак
Оскільки ви володієте міцним здоров'ям, астролог впевнений - стійкість до вірусів забезпечена. За його словами, Раки, в більшості випадків уникають шкідливих звичок і ведуть здоровий спосіб життя. Це і дасть можливість протистояти вірусу. Крім того, фахівець запевняє, що ви зможете уникнути зараження.
Стрілець
Цей знак Зодіаку дасть бій коронавірусу своєю чудовою нервовою системою - паніка і переживання під час карантину обійдуть вас стороною. А стійкий імунітет і успішність дозволять Стрільцям пережити ізоляцію без сторонньої допомоги.
Козеріг
А ось представникам цього знаку Зодіаку вдасться уникнути вірусу завдяки їх обережності. Астролог запевняє, що міцне здоров'я Козерогів також стане запорукою уникнення зараження коронавірусів.
Нагадаємо, на даний момент в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.
Також у Україні оголошено режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій і Житомирській областях, де були зафіксовані лабораторно підтверджені випадки коронавірусу.
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