Імунітет є не у всіх

Астролог Павло Глоба впевнений, що деяким знакам Зодіаку вдасться уникнути зараження коронавірусом

За словами фахівця, "імунітет" отримають три представники зодіакального кола.

Рак

Оскільки ви володієте міцним здоров'ям, астролог впевнений - стійкість до вірусів забезпечена. За його словами, Раки, в більшості випадків уникають шкідливих звичок і ведуть здоровий спосіб життя. Це і дасть можливість протистояти вірусу. Крім того, фахівець запевняє, що ви зможете уникнути зараження.