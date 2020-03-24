Астролог Георгій Лічелиі розповів, що буде з курсом гривні і чи буде дефолт 

Свій прогноз він дав "Обозревателю".

За його словами, якщо українцям і очікувати дефолт - то технічний, викликаний політичними або невмілими діями в галузі організації фінансів.

Але, розглядаючи ситуацію з астрологічного боку, він, швидше за все, не відбудеться. 

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Місяць, що символізує в астрології народ, в прогнозі на 2020 рік знаходиться в секторі самотності і переживань, а також має тільки напружений аспект з Венерою.

Така ситуація говорить про те, що люди будуть перебувати в ізоляції і будуть зазнавати збитків, що в підсумку може призвести до політичної кризи.

Астролог стверджує, що на валютному ринку зміни будуть, але гривня серйозно не постраждає.

долар, гривня, курс валют


"Загалом, криза буде відчуватися в країні як в економічному, так і в політичному секторі, але серйозних потрясінь в цьому році не передбачається", - уклав він.

Раніше астролог Влад Росс заявив, що незабаром людство може пережити глобальну катастрофу страшніше коронавірусу.

За його словами, у 2020 році на Землю може впасти астероїд.  А  передвісником катастрофи астролог назвав юну еко-активістку Грету Тунберг. Її поява в інформаційному полі перед епідемією Влад Росс вважає невипадковим.

Нагадаємо, що астролог розповів, коли коронавірус піде з України: «Перетвориться на звичайний грип».

А ще Politeka писала, що землетрус обрушився на Європу в розпал карантину: кадри руйнувань.

Також Politeka повідомляла, що Путін може не дожити до 2023 року: астролог розповів про великий революції в РФ.