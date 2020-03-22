Известный астролог Влад Росс заявил, что пандемия коронавируса отразится и на России

Эксперт считает, что в 2020 году с Россией будет происходить тоже самое, что во время перестройки, когда при власти был Михаил Горбачев. Об этом он рассказал в интервью «Апострофу».

По словам Росса, он еще перед Новым годом прогнозировал обвал российской экономики. Как видим, она обвалилась из-за пандемии коронавируса. Именно из-за этой ситуации обрушились цены на нефть.

«Мы сейчас наблюдаем последний год правления Владимира Путина. Этот год будет последним и для "Единой России". Я вижу большую революцию в 2021 году. В 2022-м Путин, возможно, вообще уйдет из жизни», - заявил Влад Росс.

Украину же, по прогнозам астролога, ждут семь лет реформ, низвержение старых политиков и полное преображение страны. Росс обещает Украине полную перезагрузку с нуля.

Ранее мы писали, что Влад Росс рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины. Он заявил, что уже к началу мая коронавирус перестанет быть агрессивным и превратится в обычный грипп. Астролог подчеркнул, что вирус уже сыграл свою роль в будущем планеты. Это, по мнению эксперта, предупреждение для человечества.

Задача Украины, по словам Росса, не допустить распространения коронавируса в стране. Продержаться нужно до 12 апреля. После этого коронавирус уже не будет опасен.

Отметим, что экономические эксперты предсказывают полнейший крах мировой экономики после окончания пандемии. Мировой ВВП, согласно анализу ученых, потеряет по меньшей мере 2,4 трлн долларов. Рассматривается также пессимистический сценарий, при котором пандемия будет повторяться ежегодно, унося множество жизней и атакуя экономику.

Напомним, что стало известно, сколько украинцев станут жертвами коронавируса уже через месяц.

А еще Politeka писала, что астролог назвал дату окончания эпидемии в Украине, осталось недолго.

Также Politeka сообщала, что астролог сообщил хорошую новость для Украины о коронавирусе: "переломный месяц".