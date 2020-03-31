Астролог Павло Глоба розповів про те, чому з'явилася хвороба і коли закінчиться пандемія



За його словами, причиною всесвітньої пандемії стало входження Чорного Місяця в Знак Овна. Астролог запевняє, що саме вона і провокує появу великих політичних проблем і заразних смертоносних хвороб на кшталт коронавіруса.



Коронавірус астролог порівняв з епідемією чуми в 14 столітті, але пандемія нашого часу закінчиться швидше ніж в середньовіччі.



За його словами, вже 2020 року вона повинна піти на спад вже в початку літа, однак Чорна Місяць пробуде в Овні аж до 20 жовтня.

Саме тому, коронавірус не відпустить людство аж до середини осені.

Однак, Глоба вважає, що варто сподіватися на краще. Чорна Місяць може дуже негативно позначитися на вашої удачі і на у загалом, викликати війни і глобальні лиха гірше бурхливого вірусу. Зважуйте свої рішення і несіть добро у світ, що оточує вас.

Також астролог впевнений, що деяким знакам Зодіаку вдасться уникнути зараження коронавірусом.

За словами фахівця, "імунітет" отримають Рак, Стрілець, Козеріг.

Зазначимо, що станом на 10:00 31 березня в Україні лабораторно підтверджено 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 13 летальних і 8 пацієнтів одужали.



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