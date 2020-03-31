Астролог Павло Глоба розповів про те, чому з'явилася хвороба і коли закінчиться пандемія
За його словами, причиною всесвітньої пандемії стало входження Чорного Місяця в Знак Овна. Астролог запевняє, що саме вона і провокує появу великих політичних проблем і заразних смертоносних хвороб на кшталт коронавіруса.
Коронавірус астролог порівняв з епідемією чуми в 14 столітті, але пандемія нашого часу закінчиться швидше ніж в середньовіччі.
За його словами, вже 2020 року вона повинна піти на спад вже в початку літа, однак Чорна Місяць пробуде в Овні аж до 20 жовтня.
Саме тому, коронавірус не відпустить людство аж до середини осені.
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Однак, Глоба вважає, що варто сподіватися на краще. Чорна Місяць може дуже негативно позначитися на вашої удачі і на у загалом, викликати війни і глобальні лиха гірше бурхливого вірусу. Зважуйте свої рішення і несіть добро у світ, що оточує вас.
Також астролог впевнений, що деяким знакам Зодіаку вдасться уникнути зараження коронавірусом.
За словами фахівця, "імунітет" отримають Рак, Стрілець, Козеріг.
Зазначимо, що станом на 10:00 31 березня в Україні лабораторно підтверджено 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 13 летальних і 8 пацієнтів одужали.
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