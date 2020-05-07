Астрономи з колаборації MOBSTER відкрили рідкісну магнітну зірку, яка в рази більше Сонця

Це унікальне відкриття, так як на даний момент відомо лише про 11 магнітних зірок О-типу і менше ста магнітних зірок раннього B-типу. Вченим з Делаверського університету на чолі з Олександром Давид-Уразою вдалося виявити нову магнітну зірку В-типу. Її позначили, як HD 38170.

Ключовою особливістю таких зірок є відсутність взаємозв'язку між параметрами небесного світила і його магнітними властивостями. На відміну від маломасивних зірок, магнітні масивні зірки мають прості магнітні поля, які характеризуються великою напруженістю та стабільністю на протязі десятків років. Вчені досі ведуть суперечки з приводу механізму формування цих магнітних полів та їх еволюції.

Як стало відомо, рідкісній магнітній зірці 394 мільйони років. Її радіус складає близько 3,3 радіусів нашого Сонця, а маса – майже в три рази більше його. Навколо своєї осі ця зірка обертається приблизно 1,38 земних дня.

Виявити небесне світило вдалося за допомогою космічного телескопа TESS, який націлений на пошук екзопланет. Більш детальну інформацію про світили вчені будуть готові озвучити після додаткових досліджень.

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