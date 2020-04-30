Українці зіткнуться з дуже несприятливим періодом у травні

Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс, передає Главред.

За його словами, в перші дев'ять днів травня дуже велика небезпека зрад і обманів.

З 1 по 9 травня українці ризикують захопитися ілюзорними фінансовими планами, через які втратять гроші.

Більш того, в ці дні обмани та зради можливі через те, що буде зберігатися напружений аспект планети любові і шлюбу Венери – вона буде в квадраті до Нептуна.

Влад Росс запевняє, що 5 травня буде відносно сприятливий день.

"…Рідко буває, що Меркурій у серці Сонця, а ось 5 травня він буде саме в такому положенні. Тому в цей день можливі вдалі і плідні ділові зустрічі, причому в якийсь неформальній обстановці... В цей день все пройде чудово", - резюмував фахівець у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Україну накривало рідкісне небесне явище. Як відомо, українці могли стати свідками метеоритного дощу Ліріди, який перебував в активній фазі в кінці квітня.

За словами експертів, зорепад Ліріди, який був у розпалі, характерний чи не найбільшими спалахами в небі, і чи не найдовшим слідом, після згорілих в атмосфері метеоритів.

Перший пік зорепаду припав на ніч з 21 на 22 квітня, другий - з 22 на 23 квітня.

Астрологи закликають з користю використовувати ці унікальні події і не забути загадати бажання, оскільки зорепади можуть провокувати позитивні зміни.

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