Стало відомо, що українці можуть очікувати від унікального повного місяця

Про це пише Politeka.net.

Як стверджують фахівці, рідкісний супермісяць українці побачать вже 7 травня о 13:46. 

Цю унікальну подію ще називають "квітковим Місяцем". В цей момент відстань між Землею і її супутником зведеться до мінімуму, і Сонце освітить Місяць своїми променями.

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Сам же Місяць зійде в небі в 20:30, з цього моменту українці зможуть виразно побачити його. 

Варто відзначити, що назва "квітковий Місяць " бере свій початок із Стародавньої Індії, оскільки там в цей час розквітали перші весняні квіти.

Астрологи попереджають українців, що 7 травня можна загадати бажання, яке обов'язково збудеться. Для цього потрібно вийти на вулицю, подивитися на рідкісне явище і уявити, як воно збувається в самих яскравих фарбах.

Астрологи також розкрили інший спосіб загадування бажання. Для цього напередодні ставлять склянку з чистою водою на підвіконня, щоб рідина могла набрати сили місячних променів. Вранці потрібно взяти склянку в руки, випити воду і подумати про загадане бажання.

Фахівці запевняють, що подібні рідкісні явища в небі надають найпотужніше вплив на все живе на Землі. Збільшується кровоточивість ран, хронічні захворювання і душевні розлади можуть загостритися.

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Раніше ми розповідали про те, що Україну накривало рідкісне небесне явище. Як відомо, українці могли стати свідками метеоритного дощу Ліриди, який перебував в активній фазі в кінці квітня.

За словами експертів, зорепад Ліриди, який був у розпалі, характерний чи не найбільшими спалахами в небі, і чи не найдовшим слідом, після згорілих в атмосфері метеоритів.

Перший пік зорепаду припав на ніч з 21 на 22 квітня, другий - з 22 на 23 квітня. 

Астрологи закликають з користю використовувати ці унікальні події і не забути загадати бажання, оскільки зорепади можуть провокувати позитивні зміни.

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