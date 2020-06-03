Мирне втілення природи в житті змушує дивуватися

На AdMe.ru представили фотографії, де головний герой саме життя.

2. Ось як виглядає справжня жага до життя

3. Забута в лазні картопля, яку не потрібно буде полоти

4. А цей асфальт не наш "Автодор" прокладав?

5. «Сьогодні побачив маленьке диво природи. У старому могутньому дереві, в затишному „кишені“, захищений від вітрів і негоди, зеленіє юний росток»

6. Природу не перемогти

7. Крихітний садок в бетонних джунглях

8. Після лісової пожежі життя тільки починається

9. «Купили яйця і поклали їх в каструлю під лампу. Через 17 днів одне яйце заворушилося і завмерло. Засмутилися. А через добу чоловік повідомив: „У вас там звір!“ Знайомтесь: звір»

«Потім відкрили ще 5 жовтих грудочок. Перепелята милі створіння, які сплять і какають скрізь. Зараз їм за 50–55 днів. Кілька діб тому вони знесли перші яйця і готуються до переїзду на дачу до дідусеві».