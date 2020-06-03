Мирне втілення природи в житті змушує дивуватися
На AdMe.ru представили фотографії, де головний герой саме життя.
1. Він не просто виріс на цегляній стіні, але і розцвів. І як розцвів!
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2. Ось як виглядає справжня жага до життя
3. Забута в лазні картопля, яку не потрібно буде полоти
4. А цей асфальт не наш "Автодор" прокладав?
5. «Сьогодні побачив маленьке диво природи. У старому могутньому дереві, в затишному „кишені“, захищений від вітрів і негоди, зеленіє юний росток»
6. Природу не перемогти
7. Крихітний садок в бетонних джунглях
8. Після лісової пожежі життя тільки починається
9. «Купили яйця і поклали їх в каструлю під лампу. Через 17 днів одне яйце заворушилося і завмерло. Засмутилися. А через добу чоловік повідомив: „У вас там звір!“ Знайомтесь: звір»
«Потім відкрили ще 5 жовтих грудочок. Перепелята милі створіння, які сплять і какають скрізь. Зараз їм за 50–55 днів. Кілька діб тому вони знесли перші яйця і готуються до переїзду на дачу до дідусеві».
10. А ось це кадр вже на межі з містикою
Нагадаємо, град і сильні зливи наробили лиха в Україні, вулиці пішли під воду: кадри раптової стихії.
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