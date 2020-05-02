Сразу несколько областей пострадали от внезапных сильных ливней, которые обрушились на страну 1-2 мая

Как сообщает Politeka.net, украинцы снимают стихию на видео и выкладывают в сеть.

Известно, что мощные ливни прошли в Суммах 1 мая, в результате чего несколько улиц в городе просто ушли под воду. Местное издание 0542 опубликовала в Facebook сразу несколько роликов, на которых видно последствия непогоды. Отмечается, что канализации не справились с большими объемами воды.

Уже 2 мая синоптик Наталка Диденко предупредила, что сразу в четырех областях Украины пройдут ливни с грозами и градом. Непогода надвигалась на Киевскую, Житомирскую, Черкасскую и Одесскую области. Позже в сети стали появляться кадры из Киева и Киевской области. Из-за непогоды в столице даже объявили штормовое предупреждение.

Отмечается, что непогода накрыла столицу буквально за несколько минут. Гроза гремела по всему Киеву, а в некоторых районах даже выпал град.

2 мая! Град, молнии, ливень ! #погода #май #2 мая #киев #и_ч #включисебя #гроза #гром #молнии Gepostet von Уроки Визажа online am Samstag, 2. Mai 2020

Град в Києві! Gepostet von Yaroslav Yemelianenko am Samstag, 2. Mai 2020

В Винницкой области погода тоже была своеобразной. В Шаргороде выпал град, а в самой Виннице затопило некоторые подвальные помещения.

Стоит отметить, что такая погода очень вовремя, ведь дожди помогут затушить лесные пожары, а спасатели наконец-то смогут вздохнуть с облегчением.

Напомним, что стихия обрушилась на Одесскую область: бурю сняли на видео.

Как сообщала Politeka, стихия ворвалась в Украину, шторм с градом пошли на Киев, срочное предупреждение: "Закройте окна".

Также Politeka писала, что мощные землетрясения атакуют Украину, ученые проговорились: какие регионы под угрозой.