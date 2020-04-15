В Украине погода на Чистый четверг улучшится и порадует теплом
Как сообщает Politeka.net, об этом в прогнозе на 16 апреля рассказала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что уже завтра территорию Украины покинет атмосферный фронт, который принес в страну похолодание и дожди со снегом. Благодаря этому 16 апреля в Украине будет тепло и без осадков. Небольшие дожди утром возможны только в северных областях и на востоке.
В целом Украина попадет под воздействие так называемого «теплого сектора», который находится между теплым и холодным фронтом. Благодаря этому в стране заметно потеплеет. Температура поднимется до +12…+18 градусов, а в некоторых местах и до +20.
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Однако, ночью будет все еще холодно: от +1 до +6 градусов, местами возможны заморозки.
Синоптик также предупредила украинцев о сильном, до штормового, ветре. Его направление поменяется с северо-западного на юго-западное.
В Киеве 16 апреля также будет ветрено. Днем воздух прогреется до +16…+18 градусов, а ночью ожидается +2…+5 градусов. Ночью в столице возможен небольшой дождь, однако днем осадков не ожидается.
«Чистый четверг пусть мощным сильным ветром снесет всю нечисть, а мы поможем ему чистыми домами, чистыми руками и чистыми мыслями», подытожила синоптик.
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