У Книзі рекордів Гіннеса, серед тисяч різноманітних та унікальних рекордів зафіксовано одне дуже цікаве досягнення жінки, яка протягом свого життя народжувала 27 разів та мала 69 дітей.

Цією унікальною сім’єю було подружжя Валентини і Джозефа і 69 їх рідних дітей. Дані Книги рекордів Гіннесса свідчать, що Валентина є найпліднішою жінкою в історії людства. Подружжя жило в 18 столітті (жінка, за одними даними, прожила з 1700 по 1782 рік, за іншими ж її тривалість життя склала 76 років ). Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Znaj.

Така кількість пологів та дітей свідчить про дивовижні генетичні особливості жінки. Унікальним є і той факт, що у сім’ї часто народжувалися близнюки.

Шістнадцять разів у багатодітній сім'ї народжувалися двійнята, 7 разів з'являлася на світ трійня і чотири рази жінка народила одразу чотирьох дітей.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на медичну реформу з українських породіль продовжують вимагати гроші за пологи.

Як відомо, з 1 квітня 2020 року в Україні запрацювала програма «Медична допомога при пологах». Згідно цієї програми, Нацслужба здоров'я України повинна оплачувати медичним установам всі прийняті пологи. Однак на практиці за пологи як і раніше доплачують пацієнти.

Як розповіло кілька молодих мам газеті «Експрес», з них вимагали додаткові гроші в лікарнях, у яких був укладений договір з НСЗУ, а всі препарати вони оплачували самостійно. Породіллям заявили, що гроші лікарні не виділили, тому потрібно забезпечити себе самостійно. Наприклад, Вікторії Кішинській зі Львова довелося щодня витрачати не менше 1 600 гривень на перебування в лікарні. А операційний пакет і зовсім коштував 6 тисяч гривень. Правда, одна з породіль заявила, що нічого не платила за перебування в палаті і вакцинацію.

Нагадаємо, що медичні послуги для українців стануть безкоштовними: за що тепер не доведеться розкривати гаманець.

Як повідомляла Рoliteka, нову безкоштовну послугу вводять для українців, заява МОЗ: "Раз у п'ять днів...".

Також Рoliteka писала, що українок змусять доплачувати за пологи, глава МОЗ вразив нещадним рішенням: "Таке життя".