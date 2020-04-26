26 квітня на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух, який увійшов в історію людства, як одна з найжахливіших катастроф. Перших постраждалих, як персонал ЧАЕС, так і пожежних, починаючи з 4 ранку, привозили в лікарню МСЧ-126, яка сьогодні залишається одним з найжахливіших місць в мертвому місті Прип’ять

Однак страшніше розгромлених палат і коридорів медичного закладу є його підвал, пише Politeka. Іменнно сюди, як розповідає блогер Посталовський Олександр скидали всі забруднені радіацією речі. Взуття, верхній одяг, білизна, на якій лежали приречені на смерть люди.

«Багатьох власників цих речей вже давно немає в живих, кілька десятків людей, які брали участь в ліквідації пожежі на 4-му енергоблоці померли болісною смертю протягом двох тижнів в 6-й московській лікарні», – розповідав Поставловський.

Автор знімків також уточнює, що в даний час радіаційний фон в приміщеннях лікарні МСЧ-126 «цілком нормальний» і вони входять в число об’єктів, які дозволено відвідувати екскурсіям, однак спускатися в підвал суворо заборонено.

«Жахливе і похмуре місце. Далеко не всі досвідчені відвідувачі Зони Відчуження, які їздили сюди вже більше 10 разів, вирішуються потрапити до підвалу МСЧ-126. Повернутися туди взагалі хочуть одиниці. А бажаючих відвідати серед моїх знайомих майже не залишилося. Особисто я спустився б ще раз в “підвал смерті”. Напевно, все ж перемагає інтерес до історії і банальна цікавість. Але особисто Вам я не раджу туди спускатися, є в світі куди більш цікаві і безпечні речі », – робить висновок Посталовський.

Знімки були зроблені в 2014 році, проте можна бути впевненим, що за минулі три роки в цьому страшному приміщенні нічого не змінилося.

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Фото: Олександр Посталовський