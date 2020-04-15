Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято

Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 15 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела

Яке 15 квітня свято у світі

15 квітня світова спільнота відзначає відразу два свята – Міжнародний день культури та Міжнародний день екологічних знань.

В Україні сьогодні також не обійшлося без святкових дат – 15 квітня професійне свято у українських “Шерлоків Холмсів” – День працівників карного розшуку України.

Національні свята 15 квітня:

День кохання у Казахстані

День армії у Боснії і Герцеговині

Свято сонця у Північній Кореї

День кохання у Грузії

Жартівливі свята

Свято боротьби зі своїми комплексами

День боротьби з песимізмом

Історичні події 15 квітня: що цікавого відбувалося

1784 – в Ірландії відбувся перший політ на повітряній кулі.

1874 – невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.

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1923 – почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету.

1951 – у Лондоні вперше пройшов конкурс «Міс Всесвіт».

1955 – у Чикаго Рей Крок відкрив першу закусочну мережі «Макдональдс».

1999 – американські астрономи при допомозі космічного телескопу Хаббл відкрили нову галактику, названу “Шарон”, віком 13 мільярдів років, найстарішу і найвіддаленішу з відомих досі.

15 квітня – День ангела

Імена для хлопчиків за святцями 15 квітня: Георгій, Єгор, Григорій, Тит.

Імена для дівчаток за православним календарем 15 квітня не згадуються.

15 квітня – День народження знаменитостей

1452 – видатний італійський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер Леонардо Да Вінчі.

1800 – британський офіцер, дослідник Арктики та Антарктики Джеймс Росс.

1886 – російський поет, один із головних представників акмеїзму, чоловік Анни Ахматової Микола Гумільов.

1905 – балетний танцівник українського походження Серж Лифар.

1949 – російська естрадна співачка Алла Пугачова.

1959 – англійська акторка Емма Томпсон.

1987 – український професіональний боксер у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

Народні прикмети на 15 квітня

У народному календарі 15 квітня – день Тита. Зазвичай до цього дня у селян вже повністю закінчувалися запаси продуктів, тому з 15 квітня люди переходили на хліб та квас.

Господарі на Тита перевіряли зерно для посіву, а господині проганяли від хати ворон. Вважалося, що вони на Тита приносять з собою нещастя.

15 квітня був особливим днем для торговців, які намагалися якомога веселіше відзначити цей день, щоб весь рік мати гарний прибуток.

Народні прикмети на 15 квітня наступні:

Голуби воркують 15 квітня – день буде теплим.

Тепла ніч на Тита – на тепле літо.

Сині хмари у цей день віщують дощ.

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