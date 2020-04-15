Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято
Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 15 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела
Яке 15 квітня свято у світі
15 квітня світова спільнота відзначає відразу два свята – Міжнародний день культури та Міжнародний день екологічних знань.
В Україні сьогодні також не обійшлося без святкових дат – 15 квітня професійне свято у українських “Шерлоків Холмсів” – День працівників карного розшуку України.
Національні свята 15 квітня:
День кохання у Казахстані
"Я повинен вас засмутити": Євген Комаровський звернувся до українців, стосується кожного
Чистий четвер 16 квітня: що можна і не можна робити в цей день, традиції
Роман Ані Лорак і Сергія Лазарєва: артисти перестали ховатися, довгоочікувана заява
Кошовий з «Кварталу 95» приголомшив змінами в зовнішності: «Інша людина»
День армії у Боснії і Герцеговині
Свято сонця у Північній Кореї
День кохання у Грузії
Жартівливі свята
Свято боротьби зі своїми комплексами
День боротьби з песимізмом
Історичні події 15 квітня: що цікавого відбувалося
1784 – в Ірландії відбувся перший політ на повітряній кулі.
1874 – невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.
Кароль підкорила мережу відвертим декольте: “Знизу дуже солодко”
1923 – почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету.
1951 – у Лондоні вперше пройшов конкурс «Міс Всесвіт».
1955 – у Чикаго Рей Крок відкрив першу закусочну мережі «Макдональдс».
1999 – американські астрономи при допомозі космічного телескопу Хаббл відкрили нову галактику, названу “Шарон”, віком 13 мільярдів років, найстарішу і найвіддаленішу з відомих досі.
15 квітня – День ангела
Імена для хлопчиків за святцями 15 квітня: Георгій, Єгор, Григорій, Тит.
Імена для дівчаток за православним календарем 15 квітня не згадуються.
15 квітня – День народження знаменитостей
1452 – видатний італійський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер Леонардо Да Вінчі.
1800 – британський офіцер, дослідник Арктики та Антарктики Джеймс Росс.
1886 – російський поет, один із головних представників акмеїзму, чоловік Анни Ахматової Микола Гумільов.
1905 – балетний танцівник українського походження Серж Лифар.
1949 – російська естрадна співачка Алла Пугачова.
1959 – англійська акторка Емма Томпсон.
1987 – український професіональний боксер у напівважкій вазі Олександр Гвоздик.
Народні прикмети на 15 квітня
У народному календарі 15 квітня – день Тита. Зазвичай до цього дня у селян вже повністю закінчувалися запаси продуктів, тому з 15 квітня люди переходили на хліб та квас.
Господарі на Тита перевіряли зерно для посіву, а господині проганяли від хати ворон. Вважалося, що вони на Тита приносять з собою нещастя.
15 квітня був особливим днем для торговців, які намагалися якомога веселіше відзначити цей день, щоб весь рік мати гарний прибуток.
Народні прикмети на 15 квітня наступні:
- Голуби воркують 15 квітня – день буде теплим.
- Тепла ніч на Тита – на тепле літо.
- Сині хмари у цей день віщують дощ.
Нагадаємо, Страсний тиждень 2020: що можна і не можна робити по днях.
Як повідомляла Politeka, Страсний тиждень 2020: історія, значення, традиції і заборони свята.
Також Politeka писала, Великдень 2020 в Україні: коли настане православна, католицька і єврейська.