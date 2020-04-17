Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято

Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 17 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела

Яке 17 квітня свято у світі

У світі 17 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з гемофілією.

В Україні 17 квітня – День працівників пожежної охорони. Таким чином українські вогнеборці святкують своє професійне свято двічі на рік – сьогодні та 17 вересня – День рятівника.

Національні свята 17 квітня:

День протипожежної служби Казахстану

День незалежності Сирії

День незалежності Боснії та Герцеговини

День захисту дітей у Японії

Жартівливі свята

Свято очікування принца на білому коні

День зубної феї

Історичні події 17 квітня: що цікавого відбувалося

1722 – російський цар Петро I запровадив податок на носіння бороди – 50 рублів на рік.

1856 – місто Квебек проголошене столицею Канади.

1924 – створена голлівудська кіностудія «Metro-Goldwyn-Mayer».

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1941 – американський інженер Ігор Сікорський (походженням з України) створив перший гелікоптер-амфібію.

1964 – американський автогігант Ford Motor випустив новий “Ford Mustang” . Автомобіль у 1996 було визнано експертами найпопулярнішою машиною тридцятиріччя.

1970 – у Києві відкрили палац “Україна”.

1991 – Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.

17 квітня – День ангела

Імена для дівчаток за святцями 17 квітня: Марія.

Імена для хлопчиків за православним календарем 17 квітня: Веніамін, Єгор, Іван, Микита, Йосип, Федір, Фома, Яків.

17 квітня – День народження знаменитостей

1837 – американський банкір, творець компанії “Дженерал Електрик” Джон Морган.

1894 – перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР Микита Хрущов.

1897 – американський прозаїк, драматург та есеїст, лауреат Пулітцерівської премії Торнтон Вайлдер .

1908 – американський актор Вільям Голден.

1959 – англійський актор Шон Бін.

1969 -український кінорежисер та продюсер Максим Паперник.

1974 – британська виконавиця, колишня вокалістка гурту “Spice Girls” Вікторія Бекхем.

Народні прикмети на 17 квітня

У народному календарі 17 квітня – Йосипа Співака. Цей день отримав таку цікаву назву через те, що 17 квітня вже подавав голос цвіркун і було чути журавлині пісні.

Повернення журавлів означало, що зимі прийшов кінець, і погода повернула на літо. Спів цих птахів вважали голосом предків.

Селяни, щоб у них не боліла спина від польових робіт, мали 17 квітня вийти в поле і сім разів перевернутися з боку на бік.

17 квітня починала цвісти вільха, квіти якої використовували у лікувальних цілях.

Народні прикмети на 17 квітня наступні:

Дощ 17 квітня – вся весна буде дощовою.

Береза розпустилася раніше вільхи – літо буде спекотним.

Північний вітер на Йосипа обіцяв дощ.

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