Politeka розкаже про найцікавіші історичні події, дні народжень знаменитостей та про те, яке сьогодні свято
Ви також дізнаєтеся про те, що відзначають 17 квітня за народним календарем та у кого сьогодні День ангела
Яке 17 квітня свято у світі
У світі 17 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з гемофілією.
В Україні 17 квітня – День працівників пожежної охорони. Таким чином українські вогнеборці святкують своє професійне свято двічі на рік – сьогодні та 17 вересня – День рятівника.
Національні свята 17 квітня:
День протипожежної служби Казахстану
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День незалежності Сирії
День незалежності Боснії та Герцеговини
День захисту дітей у Японії
Жартівливі свята
Свято очікування принца на білому коні
День зубної феї
Історичні події 17 квітня: що цікавого відбувалося
1722 – російський цар Петро I запровадив податок на носіння бороди – 50 рублів на рік.
1856 – місто Квебек проголошене столицею Канади.
1924 – створена голлівудська кіностудія «Metro-Goldwyn-Mayer».
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1941 – американський інженер Ігор Сікорський (походженням з України) створив перший гелікоптер-амфібію.
1964 – американський автогігант Ford Motor випустив новий “Ford Mustang” . Автомобіль у 1996 було визнано експертами найпопулярнішою машиною тридцятиріччя.
1970 – у Києві відкрили палац “Україна”.
1991 – Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
17 квітня – День ангела
Імена для дівчаток за святцями 17 квітня: Марія.
Імена для хлопчиків за православним календарем 17 квітня: Веніамін, Єгор, Іван, Микита, Йосип, Федір, Фома, Яків.
17 квітня – День народження знаменитостей
1837 – американський банкір, творець компанії “Дженерал Електрик” Джон Морган.
1894 – перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР Микита Хрущов.
1897 – американський прозаїк, драматург та есеїст, лауреат Пулітцерівської премії Торнтон Вайлдер .
1908 – американський актор Вільям Голден.
1959 – англійський актор Шон Бін.
1969 -український кінорежисер та продюсер Максим Паперник.
1974 – британська виконавиця, колишня вокалістка гурту “Spice Girls” Вікторія Бекхем.
Народні прикмети на 17 квітня
У народному календарі 17 квітня – Йосипа Співака. Цей день отримав таку цікаву назву через те, що 17 квітня вже подавав голос цвіркун і було чути журавлині пісні.
Повернення журавлів означало, що зимі прийшов кінець, і погода повернула на літо. Спів цих птахів вважали голосом предків.
Селяни, щоб у них не боліла спина від польових робіт, мали 17 квітня вийти в поле і сім разів перевернутися з боку на бік.
17 квітня починала цвісти вільха, квіти якої використовували у лікувальних цілях.
Народні прикмети на 17 квітня наступні:
- Дощ 17 квітня – вся весна буде дощовою.
- Береза розпустилася раніше вільхи – літо буде спекотним.
- Північний вітер на Йосипа обіцяв дощ.
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