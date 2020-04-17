Страсна п'ятниця — найскорботніший день тижня перед Великоднем, адже це день розп'яття Ісуса Христа

Politeka.net розповість про головні заборони і звичаї цього особливого для віруючих дня.

Звідки походить назва Страсна п'ятниця?

В 2020 році Пасха припадає на 19 квітня, відповідно, Страсна п'ятниця у цьому році 17 квітня. В цей день віруючі згадують жахливі страждання Спасителя, його страту і поховання.

Свою назву Страсна п'ятниця отримала від виразу «Страсті Христові», тобто — муки, у яких закінчилася земне життя Ісуса Христа.

Традиції Страсної п'ятниці

В останню п'ятницю перед Великоднем в храмі не звершується літургія. У Страсну п'ятницю під час служінь читають уривки про події на Голгофі, згадуючи страждання Сина Божого. Після чого, рівно в три години дня, виносять Плащаницю.

Християни дотримуються суворого посту, є дозволяється тільки у другій половині дня, після виносу Плащаниці, і тільки хліб і воду.

Заборони Страсної п'ятниці

Крім обмежень в харчуванні, Страсна п'ятниця має ще ряд заборон. Наприклад, в цей день не можна:

прибирати вдома, прати;

шити і в'язати;

стригтися, фарбувати волосся;

рубати дрова і виконувати іншу роботу з металевим інвентарем;

веселитися, голосно сміятися, співати;

лаятися, сваритися;

вживати алкоголь;

плювати на землю;

копати, орати, сапати. Вважається, що в Страсну п'ятницю проколювати металевими предметами землю — великий гріх.

Що можна робити у Страсну п'ятницю

Страсна п'ятниця — день, який господині використовували для випікання пасок і фарбування яєць. Перед цією роботою обов'язково потрібно прочитати молитву «Отче наш». Вважається, що паски і хліб, спечені в цей день, ніколи не псуються і володіють цілющими властивостями.

Після служби на Страсну п'ятницю потрібно принести в будинок 12 палаючих свічок, які повинні догоріти до кінця. З ними потрібно обійти весь будинок, щоб весь наступний рік життя родини була щасливою.

Замовляння на Страсну п'ятницю

Страсна п'ятниця здавна використовувалася нашими предками для різних ритуалів. Наприклад, щоб у вашій родині панували мир і злагода, потрібно спекти разом з пасками колобок з тіста. Одну половинку його з'їсти, а іншу зберігати разом з ікон протягом року, сказавши над нею наступне замовляння: "Господи, спаси, сохрани, оборони. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь".

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