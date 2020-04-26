Сьогодні виповнюється 34 роки з дня трагедії на Чорнобильській АЕС. Тоді, 26 квітня 1986 року в результаті вибуху на 4-му енергоблоці стався викид в атмосферу величезної кількості радіоактивних речовин. Найбільших збитків радіаційна хмара завдало місту Прип’ять

Прип’ять була побудована для працівників атомної станції і перебувала всього в трьох кілометрах від атомної енергостанції.

Згідно з останнім переписом населення в листопаді 1985 року, в ньому проживало понад 47 тисяч осіб і більш ніж 25 національностей. Всього місто було розраховане на 75-85 тисяч чоловік. Середній вік місцевих жителів становив 28-30 років.

За словами місцевих жителів, Прип’ять вони запам’ятали як місто з широкими вулицями, високими будинками і багатою природою.

«Прип’ять був містом – казкою, містом троянд, молодості, дітей. Середній вік городян був 28-30 років. Широкі вулиці, високі будинки, багата природа. Просто рай на землі. Ніхто з нас не усвідомив масштаб трагедії. Ми не злякалися, напевно, тому, що не зрозуміли на скільки все серйозно. Нам сказали закрити вікна, робити вологе прибирання, пити побільше рідини», – розповідала колишня мешканка Прип’яті Марина Сівець.

В результаті вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС ввечері 26 квітня, всі жителі міста були евакуйовані назавжди. Сьогодні Прип’ять – це місто-привид, в якому вперше за три десятиліття спалахнуло електричне світло.

Нагадаємо, стало відомо, як змінився Чорнобиль, опубліковано фотографії.

Як повідомляла Politeka, Прип’ять знівечили за тиждень до річниці трагедії на ЧАЕС.