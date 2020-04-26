Сегодня исполняется 34 года со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Тогда, 26 апреля 1986 года в результате взрыва на 4-м энергоблоке произошел выброс в атмосферу огромного количества радиоактивных веществ. Наибольший ущерб радиационное облако нанесло городу Припять

Припять была построена для работников атомной станции и находилась всего в трех километрах от атомной энергостанции.

Согласно последней переписи населения в ноябре 1985 года, в нем проживали более 47 тысяч человек и более чем 25 национальностей. Всего город был рассчитан на 75-85 тысяч человек. Средний возраст местных жителей составлял 28-30 лет.

По словам местных жителей, Припять они запомнили как город с широкими улицами, высокими домами и богатой природой.

«Припять был городом — сказкой, городом роз, молодости, детей. Средний возраст горожан был 28-30 лет. Широкие улицы, высокие дома, богатая природа. Просто рай на земле. Никто из нас не осознал масштаб трагедии. Мы не испугались, наверное, потому, что не поняли на сколько все серьезно. Нам сказали закрыть окна, делать влажную уборку, пить побольше жидкости», — рассказывала бывшая жительница Припяти Марина Сивец.

В результате взрыва на четвертом энергоблоке ЧАЭС вечером 26 апреля, все жители города были эвакуированы навсегда. Сегодня Припять — это город-призрак, в котором впервые за три десятилетия вспыхнул электрический свет.

Напомним, стало известно, как изменился Чернобыль, опубликованы фотографии.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.