Экономический эксперт Юрий Атаманюк дал свою оценку решения, касающегося рынка земли
Почти семь миллионов украинцев владеют паями, а именно - 28 миллионами гектаров сельскохозяйственных земель (75%). Об этом Юрий Атаманюк заявил в эфире Politeka on-line. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Сейчас разрабатываются законы, которые напрямую затрагивают этих людей. Но нельзя такие законы вводить через силу.
Эксперт напомнил, что перед выборами теперешние власти говорили - все спорные темы будут решаться на референдуме. Поэтому по мнению Атаманюка, такой важный вопрос, как продажа земли должен решаться по итогам опроса украинцев.
Главное за ночь: переворот с курсом валют, новый налог для украинцев и переговоры Путина с Макроном
Каменских, Кароль и Дорофеева померились прелестями в смелых нарядах: размер и форма на любой вкус
Звезда «Великолепного века» сверкнула упругим телом в прозрачном платье: «не фигура, а мечта»
Басков показал свои хоромы и дико опозорился, россияне в истерике: «Барин! Нам так не жить»
Как отметил эксперт, для жителей Украины продажа рынка земли - это не просто экономический вопрос. Атаманюк заявил, что голод, хлеб и земля - являются связанными категориями для нашего народа. Политикам нужно это учитывать, иначе игнорирование можно считать преступлением.
"Свободное государство не может существовать долго, если принятые законы способствуют обогащению нескольких лиц, оставляя в нищете большинство", - процитировал эксперт одного из американских деятелей.
По словам Атаманюка , акции протеста, которые сейчас проходят в Киеве во многом политизированы. Однако все равно это хоть такая обратная реакция украинцев.
Атаманюк вспомнил опыт 90-х годов, когда произошла масштабная приватизация, что послужило появлению олигархов. Это привело к тому, что сейчас сельское хозяйство в Украине находится в плачевном состоянии.
Приватизация земли касается большого количества людей. Вначале правительство должно сосредоточится на том, чтобы с/х было высокорентабельное для увеличения добавленной стоимости и создания рабочих мест.
По мнению эксперта, деньги на развитие нужно искать не в МВФ, а в Китае.
Ранее мы писали, что ситуацию вокруг намерений украинского правительства, как можно скорее получить первый транш новой программы МВФ прокомментировал экономический эксперт Юрий Атаманюк .
По мнению Атаманюка, Украина оказалась в невыгодном положении, из-за чего вынуждена соглашаться на любые условия, которые ставит МВФ.
Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».
Как сообщала Politeka, владельцам «евроблях» грозят стотысячные штрафы: за что придется заплатить.
Также Politeka писала о том, что растаможка евроблях: как работает кредит и стоит ли его брать.