Экономический эксперт Юрий Атаманюк дал свою оценку решения, касающегося рынка земли

Почти семь миллионов украинцев владеют паями, а именно - 28 миллионами гектаров сельскохозяйственных земель (75%). Об этом Юрий Атаманюк заявил в эфире Politeka on-line. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Сейчас разрабатываются законы, которые напрямую затрагивают этих людей. Но нельзя такие законы вводить через силу.

Эксперт напомнил, что перед выборами теперешние власти говорили - все спорные темы будут решаться на референдуме. Поэтому по мнению Атаманюка, такой важный вопрос, как продажа земли должен решаться по итогам опроса украинцев.

Как отметил эксперт, для жителей Украины продажа рынка земли - это не просто экономический вопрос. Атаманюк заявил, что голод, хлеб и земля - являются связанными категориями для нашего народа. Политикам нужно это учитывать, иначе игнорирование можно считать преступлением.

"Свободное государство не может существовать долго, если принятые законы способствуют обогащению нескольких лиц, оставляя в нищете большинство", - процитировал эксперт одного из американских деятелей.

По словам Атаманюка , акции протеста, которые сейчас проходят в Киеве во многом политизированы. Однако все равно это хоть такая обратная реакция украинцев.

Атаманюк вспомнил опыт 90-х годов, когда произошла масштабная приватизация, что послужило появлению олигархов. Это привело к тому, что сейчас сельское хозяйство в Украине находится в плачевном состоянии.

Приватизация земли касается большого количества людей. Вначале правительство должно сосредоточится на том, чтобы с/х было высокорентабельное для увеличения добавленной стоимости и создания рабочих мест.

По мнению эксперта, деньги на развитие нужно искать не в МВФ, а в Китае.

Ранее мы писали, что ситуацию вокруг намерений украинского правительства, как можно скорее получить первый транш новой программы МВФ прокомментировал экономический эксперт Юрий Атаманюк .

По мнению Атаманюка, Украина оказалась в невыгодном положении, из-за чего вынуждена соглашаться на любые условия, которые ставит МВФ.

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