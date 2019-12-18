Національний банк не повинен займатися спекуляцією з курсом валют, як він це робить сьогодні

Як повідомляє Politeka, про це в програмі Politeka On-line розповів народний депутат України з фракції «Батьківщина» Сергій Тарута (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Розмірковуючи на тему нинішнього курсу гривні і його впливу на роботу аграріїв, парламентарій підкреслив, що курс національної валюти повинен відповідати бюджетними показниками.

«Те, що зараз відбувається, це абсолютна авантюра з боку Національного банку. Вони продовжують далі вимивати кошти, вони далі продовжують спекулювати на цінних паперах…Завдання Національного банку – це не спекуляція, не заробляння прибутку, а сьогодні Національний банк – один з найбільших платників податків в бюджет. Він не повинен цього робити», - підкреслив Тарута.

Він підкреслив, що у зв'язку з усім цим Україна втрачає експортерів, а саме на експорт зав'язано вітчизняний аграрний сектор. Крім того, страждають і інші галузі.

«Всі втрачають величезні гроші», - зазначив нардеп.

Нардеп підкреслив, що сьогоднішня політика Нацбанку – злочинна. При цьому він зауважив, що вона є продовженням політики колишньої голови фінансового регулятора Валерії Гонтарєвої.

«В результаті злочинної діяльності Гонтарєвої з банківської системи було забрано депозит на 18 млрд, більш того було виведено з банківської системи близько ста банків. У результаті ми втратили ліквідність у розмірі 430 млрд гривень. Це величезні гроші, які впливали на економіку», - нагадав Тарута.

Він вважає, що початковим планом Гонтарєвої було влаштування на роботу у МВФ після знищення української банківської системи.

Раніше ми писали про те, що лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький різко висловився щодо скандалу із застереженням народного депутата Сергія Тарути.

Як відомо, опоненти політика накинулися на нього через випадково сказані слова. Сергій Тарута під час виступу у звільненому українськими бійцями Маріуполі випадково назвав українських військових «бойовиками». Як з'ясувалося пізніше, просто обмовившись, стоячи за трибуною під палючим південним сонцем. Проте з'явилися бажаючі роздути справжній скандал через просту обмовку.

Андрій Білецький зазначив, що чіплятися за випадково сказане слово — безглуздо. На його думку, ситуація нагнітається штучно.

Нагадаємо, Білецький висловився про скандал з Тарутою: «Мені прикро, що труять людини, який…».

Як повідомляла Politeka, Тарута розповів, що вплине на вибори в Раду: «Люди голосують емоціями».

Також Politeka писала, що боєць «Азова» розкрив правду про скандал з Тарутою в Маріуполі.