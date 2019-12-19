Серед команди президента України Володимира Зеленського є професіонали, але вистачає і тих, чиї дії важко зрозуміти

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів лідер "Європейської партії України" Микола Катеринчук для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Катеринчук звернув увагу на кадрову політику президента України Володимира Зеленського, а також прокоментував економічну стратегію команди президента.

"У Зеленського є очі і вуха, йому 42 роки, вища юридична освіта, він набрав 73% підтримки, тому вся відповідальність про те, хто з ним працює лежить в першу чергу на президенту. Я просто знаю, що Мінський формат пройшов нормально, адже з ним працюють професіонали. Те, що там були істерики у російської сторони, то це завжди так відбувається", - зазначив Катеринчук.

Він також розповів про те, що зараз відбувається в Україні у сфері економіки, фінансах, митниці та податкової. Експерт висловив нерозуміння того, що економічна стратегія команди президента полягає в тому, щоб все продати.

"Не розумію, чому все готується до продажу. Що це взагалі за економічна стратегія така, взяти і все продати? Продайте все те, що є збитковим, те, що застаріло і не принесе ніякої користі країні", - радить Катеринчук.

Лідер "Європейської партії України" прокоментував те, що Фонд держмайна виставив на продаж Першотравневу Гідроелектростанцію, яку оцінили майже в 65 млн гривень.

"Але не продавайте стратегічні об'єкти, як таке взагалі може бути? Гідроелектростанцію наприклад, а якщо її прорве і затопить тих людей, хто буде відповідати? В голові щось є? Ну, що ж це за країна, ви будували цю станцію, щоб потім ось так взяти і продати?", - висловив обурення політик.

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