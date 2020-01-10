Українці навряд чи дізнаються, що ж насправді стало причиною аварії літака «МАУ», в результаті якого загинули 177 осіб

Незважаючи на те, що зараз проводиться розслідування, а також з'явилися версії від вибуху на борту до удару іранської ракетою, висновки можуть бути дуже непередбачуваними.

На думку відомого політичного й економічного експерта Валерія Клочка, швидше за все Україні видадуть версію, яка буде найбільш прийнятною для сприйняття.

Про це він розповів у ефірі каналу Politeka-online. Щоб подивитися відео, доскролльте вниз.

Гість студії пояснює, що на місці українського літака цілком міг опинитися лайнер будь-якої іншої держави. Просто не пощастило саме нам.

Особливого інтересу заслуговує той момент, що жодна із сторін конфлікту серйозно і не використовувала крах лайнера.

«Трамп промовчав. Він не оголосив війну Ірану. Він сказав, що конфлікт майже вичерпаний на даному етапі. Іран зробив заяву, що він «вже помстився» за смерть генерала Сулеймані… А німецькі експерти заявили, що це був однозначно вибух. Для них це вже встановлена істина, і вони будуть формувати порядок денний, виходячи з цих мотивів», – підкреслив експерт.

Раніше ми писали, що останні дані американських спецслужб і команди розслідувачів Ballingcat показали, що український екіпаж до останнього намагався врятувати пасажирський літак. Навіть після того, як літак був обстріляний російською ракетою іранської ППО.

Американські дослідники вже знайшли ймовірне місце, де була запущена ракета. За попередніми даними, це сталося за 6.5 км від місця, де трапилася трагедія. Крім того, вони припустили, що на цьому місці може перебувати секретна база IRSG.

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