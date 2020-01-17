Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Фейсбуці повідомив про те, що подає у відставку

Причиною такого кроку він назвав бажання виключити будь-які сумніви щодо поваги і довіри до президента».

На думку військового і політичного оглядача Олексія Арестовича, відставка Гончарука призведе до політичної кризи в Україні. Про це він розповів в ефірі Politeka-online. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Гість студії впевнений, що в нинішній ситуації Гончарук зі своєю наївністю був оптимальним варіантом на посаді керівника Кабміну і міняти його поки що немає на кого. Тим більше, зараз у глави уряду маса відповідальних завдань.

«Нехай кредит від МВФ отримає… На носі масова приватизація, на носі ринок землі… Ви уявляєте, якою гарячою посадою і в негативному, і в позитивному сенсі є посада прем'єр-міністра? Який дурень туди піде?», – зазначає експерт.

Арестович впевнений, що якщо крісло прем'єра займуть Арсен Аваков чи Юлія Тимошенко, то президенту Володимиру Зеленському «кінець в цьому сенсі», оскільки ніякої осмисленої політики він проводити не буде.

Кандидатура Юлії Тимошенко ще більш небезпечна, оскільки можна собі тільки уявити, що відбуватиметься між нею та головою Офісу президента Андрієм Богданом.

«Почнеться наш улюблений сюжет, в якому ми всі провалюємося», – резюмував Арестович.

Він також підкреслив, що скандал з Гончаруком валить рейтинг зеленої більшості, тому що більшість завжди у відповіді в очах народу.

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

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