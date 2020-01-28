Рінат Ахметов став головним українським олігархом при Володимирі Зеленському

Як повідомляє Politeka, таку думку в інтерв'ю Politeka On-line висловив відомий український журналіст Сергій Лямець.

Він звернув увагу на те, що незважаючи на заяви екс-президента Петра Порошенка, ліквідувати олігархат в Україні так і не вдалося. При цьому одним з олігархів, які успішно виживали при кожній новій владі став саме Рінат Ахметов.

«Рінат Ахметов уцілів при Петрі Олексійовичу і Рінат Ахметов став головним олігархом при Володимирі Зеленському. Вже прийшов час це визнати», - заявив Лямець.

Він нагадав про те, що перед приходом Зеленського до влади багато хто стверджував, що його нібито «поставив» тандем Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука. Деякі стверджували, що це дозволить Коломойському значно посилити свої позиції і, нарешті, обійти Ахметова.

«Але цього не сталося. Замість цього умовний Пінчук – то є та група впливу, яка йде разом з ним – вона поставила уряд і вона взяла під контроль за великим рахунком навіть президента України. Тобто ми зараз говоримо про те, що Пінчук є головним олігархом, який формує владу. А ось що стосується капіталів і бізнесів – у Коломойського не вийшов цей ривок. У нього був шанс, у нього були якісь надії розпиляти щось, взяти під контроль і заробити…Але в нього не вийшло», - підкреслив експерт.

На думку Лямця, це пов'язано з тим, що Коломойський виявився втягнутим у безліч скандалів і конфліктів, які не дали йому зосередитися на поставлених завданнях. Цим скористався Ахметов, який давно знайомий із Зеленським. Лямець вважає, що олігархові вдалося домовитися з президентом. За його словами, головною умовою для олігарха було, щоб нова влада не змінювала умови, в яких він звик працювати.

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