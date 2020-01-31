Команда президента України Володимира Зеленського вирішила піти по шляху найменшого опору в питанні виборів в Києві

Про це в ефірі Politeka On-line розповів український політик, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко (щоб продивитися відео, доскрольте до кінця).

«Якщо зараз повернути життя на півроку тому, то Зеленський, Богдан і його найближче оточення чітко сформували, що в Києві корупційна модель управління, де "смотрящі" кожен місяць ділять фантастичні кошти. Кличко - з ним діляться грошима, виходить зі слів нових керівників держави»,- зазначив він.

Томенко уточнив, що Кличко можна називати «кандидатом від Зеленського».

« Це теоретично і фактично, і реально. Сьогодні можемо сказати, що кандидатом від команди Зеленського є Кличко. А всі ці розмови про кандидатів - більше для шоу. Не може команда "Слуги народу", при досить високому рейтингу партії, що у нас немає свого кандидата», - підкреслив він.

Більш того, Томенко також вдалося розкрити схему, по якій, найімовірніше, і відбудуться київські вибори.

«Тому, схема, швидше за все, буде виглядати так: номінальний кандидат від "слуги народу". Хтось потрапить під роздачу, займе 5 чи 6 місце, а реально з Кличком домовилися. І він, як кандидат від Зеленського, буде наступним мером. Якщо ми не будемо висувати іншу, більш серйозну кандидатуру», - розповів він.

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