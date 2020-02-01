Український політик, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко розкрив схему, яку влада підготувала на вибори мера Києва

Таку заяву він зробив у студії Politeka Online. (Щоб подовитися відео – проскрольте вниз).

«І теоретично, і фактично, і реально. Можем сьогодні сказати, що кандидатом від Зеленського, або кандидатом від команди Зеленського є Кличко. А оці політичні оперети, про якихось кандидатів, більш шоу, менш шоу, середнє… Ну не може команда «Слуги народу сьогодні сказати при достатньо високому рейтингу партії і достатньо високому рейтингу президента, сказати, що в нас нема свого кандидата. Тому схема скоріше виглядає таким чином, що номінальний такий оперетковий буде кандидат від «Слуги народу», - заявив політик.

Томенко зазначив, що подібну схему вже використовувала попередня влада.

«Пам’ятаєте, в Чернігові Микитася, близького друга Порошенка, і друга Кличка висунули туди. І щоб не палити його, то він йшов самовисуванням, а від блоку Порошенка висунули якогось там чоловіка, якого ніхто не знає, і він зайняв там ледь не 20 місце. І тут буде така ж ситуація, що хтось попаде під роздачу, чи Тищенко, чи Ткаченко, чи ще слабший кандидат. Він займе своє героїчне п’яте чи шосте місце, а реально з Кличком домовлено, і він, як кандидат Зеленського буде мером. Якщо ми не висунем іншу якусь серйознішу кандидатуру», - зазначив голова партії "Рідна країна".

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