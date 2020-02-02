Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України, розповів, як можна замінити податок на прибуток, який не працює

Про це заявив експерт у студії Politeka Online. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«Абсолютно корумпований податок на прибуток, який, я не знаю на сьогоднішній день, але на 1 січня 2019 року компаніями не було сплачено з 1 трлн більше 300 млрд гривень… Саме Міністерство фінансів визнало в деяких інтерв'ю міністра фінансів, заступника міністра фінансів. Коли заступником міністра був пан Верланов, він говорив, що тільки 10% з усіх зареєстрованих компаній платять податок на прибуток. Що означає, що 90% не платять. Знаходять різні можливості її оптимізувати», - підкреслив він.

Григол Катамадзе назвав дієву альтернативу податку на прибуток.

«Ми, бізнес, говоримо, слухайте, якщо цей податок не працює, давайте його замінимо іншим. Податком на виведений капітал, що означає не прибрати податок зовсім, це відстрочений податок. Тобто, ви отримали прибуток, ви реінвестували, ви розширили виробництво, найняли більше людей для роботи, ви робите більше, ви не платите податок. Якщо ви забираєте дивіденди, прибуток і так далі, ви платите відповідний податок. І з точки зору адміністрування навіть для податкової служби це дуже легко», - зазначив він.

При цьому Григол Катамадзе наголосив на позитивному досвіді інших країн з податком на виведений капітал.

«Є приклади інших країн. Там, де я на форумах не беру участь, там обов'язково кажуть, що в Грузії цей податок на розподілений капітал не спрацював. Абсолютна неправда. Обманюють ті, хто так говорить, тому що в Грузії він як раз спрацював. І це дало можливість розвитку грузинської економіки», - підкреслив експерт.

Нагадаємо, Грігол Катамадзе може стати главою Бюро фінансових розслідувань.

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