Український політик, лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко прокоментував останні кадрові зміни в Офісі президента

Відповідну заяву він зробив в студії Politeka Online. (Щоб подивитися відео – проскролльте вниз).

«Я б сказав, що це завершення певного етапу. Першого етапу діяльності Зеленського на посаді президента. І якщо повернутися в ці очікування, сподівання, то я сказав би, що це навіть не медовий місяць, а цукерково-квітковий період, коли і президент не знає, що робить, і його команда не знає, що робить. Суспільство тим не менше готове йому пробачити все і очікує якісь нові, інакші стандарти в роботі», - зазначив політик, коментуючи зміну голови Офісу президента.

За словами Томенка, команда Андрія Богдана почала свою роботу з формально правильних речей, але на тому їх досягнення і закінчилися.

«Формально тоді Богдан і його команда почала ніби правильно. Є позитивна штука, яку треба згадати. Наприклад, відкритий доступ до Банкової вулиці, спроба модернізувати, зробити більш прозорою систему комунікації. Але нажаль, на єдиній позитивній ноті, я маю на увазі відкриту вулиці і прав у шортах, чи в джинсах ходити в офіс президента, на цьому справа закінчилася», - заявив лідер партії «Рідна країна».

Томенко підкреслив, що українці чекали від влади іншого.

«Всі чекали змістовних речей, у тому числі я й наша команда, підказувала, бо ми хотіли зробити дійсно офіс, структуру дорадчу. У нас же нема жодного законодавчого акту, який визначає, що таке Адміністрація президента, чи офіс президента» , - заявив політик.

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