Украинский политик, лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко прокомментировал последние кадровые изменения в Офисе президента

Соответствующее заявление он сделал в студии Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

«Я бы сказал, что это завершение определенного этапа. Первого этапа деятельности Зеленского на посту президента. И если вернуться в эти ожидания, надежды, то я сказал бы, что это даже не медовый месяц, а конфетно-цветочный период, когда и президент не знает, что делает, и его команда не знает, что делает. Общество тем не менее готово ему простить все, и ожидает каких-то новых, иных стандартов в работе», - отметил политик, комментируя смену главы Офиса президента.

По словам Томенко, команда Андрея Богдана начала свою работу с формально правильных вещей, но на этом их достижения и закончились.

«Формально тогда Богдан и его команда начала вроде правильно. Есть положительная штука, которую надо вспомнить. Например, открытый доступ к Банковой улице, попытка модернизировать, сделать более прозрачной систему коммуникации. Но к сожалению, на единой позитивной ноте, я имею в виду открытую улицу и право в шортах, или в джинсах ходить в Офис президента, на этом дело закончилось», - заявил лидер партии «Рідна країна».

Томенко подчеркнул, что украинцы ждали от власти другого.

«Все ждали содержательных вещей, в том числе я. И наша команда, подсказывала, потому что мы хотели сделать действительно офис, совещательную структуру. У нас же нет ни одного законодательного акта, который определяет, что такое Администрация президента, офис президента», - заявил политик.

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