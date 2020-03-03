Національний банк України та Міністерство фінансів у змові, через що бюджет країни недоотримує кошти

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економіст Тарас Загородній (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Це Національний банк і Міністерство фінансів. Це змова двох структур, в результаті якої ми отримуємо дірки в бюджеті, досить великі, і по митниці. Але там, правда, є ще діяч Нефьодов. Він додав. І по податках у нас недобір. Скоротився експорт. Це результат тих дій того, що було з гривнею. Жодна країна світу спеціально так не ревальвує свою національну валюту. Всі намагаються триматися, щоб була повільна девальвація. Ви ж чітко дали прогноз у бюджеті. А як відомо, свої прогнози туди дає і Національний банк, і Мінфін, і всі інші. Так ось - там гривня 29. На минулий рік», - зазначив він.

Окремої уваги, за словами Загороднього, заслуговує ситуація з курсом долара.

«На цей рік ви написали, що 28. А в обмінниках ми другий місяць спостерігаємо долар по 24. Це означає, що Мінфін, НБУ вже шахраювали з дохідною частиною бюджету. Яка у нас зараз завищена. Ось в чому питання - де гроші? А вони у спекулянтів. Хто грає - теж велике питання. НБУ і Мінфін прекрасно знають, хто є кінцевим бенефіціаром всієї цієї схеми», - підкреслив він.

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