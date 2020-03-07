Микола Томенко, український політик, лідер партії "Рідна країна", дав свою оцінку новообраному уряду України на чолі з прем’єром Денисом Шмигалем

Про це він сказав у студії Politeka Online. (Щоб подивитися відео – проскрольте вниз)

«Якби наприклад Чехов сидів тут разом з нами, Антон Павлович, то коли б він подивився, проаналізував, то він написав би безсмертну працю, яка називалася б «Прем’єр-міністр у футлярі». Складалось враження, що хотіли людину, яка от умовно ходить з папкою, [питає] так що ми будемо робити? І записує. Історія з «какой разницей» перейшла в «чего изволите», - зазначив політик.

За словами Томенка, на посаду прем’єра обрали людину, яка б не суперечила Зеленському.

«Подивилися, що Зеленський попри свій молодий вік і, здавалося б несистемність, в негативному сенсі, коли кажемо про стару політику… комфортно йому з тією людиною, яка не дебатує, не пропонує якісь інші речі», - зазначив він.

При цьому на питання чи є новий прем’єр Гончаруком номер 2, Томенко відповів: «Я думаю, ще гірше».

Водночас він назвав і плюси нового Кабміну, зокрема відсутність у ньому дуже токсичних персон.

«Це такий тихий непомітний, «щоб шось не зробить», не проявить ініціативу, а краще щось не зробити. Сам Шмигаль він от такий, такого формату», - зазначив політик.

Також Томенко додав, що є питання до підбору людей у новий Кабмін: «Складалося, таке враження, що… Рінат Леонідович, у вас є якась людина, щоб ми взяли, щоб вона там не заважала? Добре. А там, Ігор Валерійович, є у вас значить в команді якась менеджер, щоб ми взяли, що…».

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