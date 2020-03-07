Президент України Володимир Зеленський призначив Дениса Шмигаля з певною метою

Як повідомляє Politeka.net український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко прокоментував для Politeka on-line призначення Дениса Шмигаля новим прем'єром, а також розповів, ким він стане для президента України Володимира Зеленського (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Новий прем'єр Шмигаль буде цапом відбувайлом. Зеленський буде їздити по Україні, а потім говорити: "Чому дорога не побудована?". А прем'єр просто знаходитися в ручному управлінні", - зазначив політик.

Також він порівняв призначення нового прем'єра Шмигаля з ситуацією, яка відбувається на території Білорусі.

"Це також буде в історії, як от з Лукашенком у Білорусі. Тобто, прем'єр буде виходити і говорити: "За дорученням та за підтримки президента України ми робимо дорогу. Ось такий буде рівень управлінської моделі в нашій країні. Я не кажу, що це дуже погано, але якісного прориву в економіці країни при новому Кабміні не буде", - заявив лідер партії "Рідна країна".

Крім того, він прокоментував численні плакати та рекламні брошури, які розміщені по всьому Києву "про будівництво доріг за підтримки мера Кличка".

"Коли я їду по Києву, то там постійно написано, на багатьох дорогах, ось цей абсурд: "За дорученням та підтримки Кличка робиться в Києві дорога". Тепер у мене питання: "Яке доручення?". Адже є доручення Автодору, є план за яким вони там діють. Ось яка підтримка Кличка? Він, що гроші з власного рахунку в Гамбурзі привозить в Україну і дає на ремонт доріг?", - роздумує Томенко.

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