Нова заміна уряду буде вкрай невигідним для влади

Про це заявив економіст Юрій Атаманюк в ефірі Politeka-online. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

За словами експерта, то скільки протримається новий уряд, залежить тільки від його дій.

«Їх же не ставили тимчасово. Їх ставили, щоб вони справлялися. Ну точно президент і політична сила «Слуга народу» не зацікавлені у швидкій зміні цього уряду, тому що це черговий удар по рейтингах. І це буде розчинятися, невдачі цього уряду, який чітко призначило монобольшінство, чітко з подання першої особи. Їхній успіх буде розчинятися на них на рейтингах. Тому ніхто їх не ставив з посилом, що ви прийшли на півроку, потім ми вас поміняємо. Все залежить від їхніх кроків. Володіють вони кроками, не володіють», - сказав він.

Атаманюк також прокоментував виступ міністрів в популярних ток-шоу.

«Якщо ти вийшов на ток-шоу, то ти вийди не з якимись сумнівними політичними питаннями, які не відносяться до твоєї функції. Заїжджені фрази з Криму, Донбасу, по мові. Є для цього Рада національної безпеки і оборони, головнокомандувач, є міністр закордонних справ. Ти прийшов, щоб наводити порядок в економіці, в промисловості, в інвестиціях. Ти повинен був, якщо вже прийшов на ток-шоу, прийти з програмою. Сказати: «Ось у мене 12 пунктів, я йду по цим пунктам так…», - заявив він.

Нагадаємо, раніше Юрій Атаманюк заявив, що між новим міністром фінансів, його колегами по уряду і керівництвом Національного банку спалахне конфлікт.

«Ми з вами розуміємо, що економічний блок може бути ефективним лише за умови якісної взаємодії Прем'єра, Мінфіну і НБУ. Так ось, за внутрішньою інформацією з вищеназваних органів влади, після сталися контактів кожного з кожним, спостерігається неприйняття і назрівання конфліктів, навіть на особистісному рівні. І це на тлі того, що новий склад уряду, в цілому, не вселяє особливої довіри і сподівань», - зазначив він.

Нагадаємо, Атаманюк розгромив звіт "балабола" Гончарука в Раді.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розкрив українцям очі на ситуацію в економіці.

Також Politeka писала, що Атаманюк жорстко пройшовся по новій ініціативі РНБО.