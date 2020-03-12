Епідемія коронавіруса паралізувала економіку Китаю і вдарила по світовому фінансовому благополуччю

Все тому, що саме в Піднебесній були зосереджені величезні виробничі потужності практично всіх відомих брендів. Надзвичайна ситуація показала, що прийшла пора американським і європейським партнерам задуматися про релокацію виробництва в інші більш комфортні юрисдикції.

Таку думку в ефірі Politeka-online висловив співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

Він упевнений, що Україна в якості антикризового плану могла б підійти просто ідеально. Необхідно лише розробити програму для стимулювання приходу інвесторів.

«Повернути тематику, але в правильному форматі, вільних економічних зон, зон пріоритетного розвитку, індустріальних парків, які мали б юридичну захист, нехай навіть за британським правом, мали фіскальні пільги, щоб тут створювалися нові виробничо-робочі місця», – пояснив експерт.

Він підкреслив, що для нас зараз головне завдання – не стільки наповнити бюджет, скільки створити для людей роботу, щоб вони були в змозі самі собі купувати продовольство, а не отримували копійки з бюджету у вигляді соціальної допомоги.

Раніше ми розповідали про те, що, за прогнозом астролога Влада Росса, коронавірус зійде нанівець відразу ж. Як тільки стовпчики термометрів піднімуться вище +20 градусів.

Всі люди, які бояться зіткнутися з коронавірусом, можуть перечекати епідемію в жарких країнах. Ідеально для цього підійдуть Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.

Ми також писали, що авіакомпанії масово скасовують рейси в країни, де були зафіксовані випадки зараження на коронавірус. Компанія МАУ скасувала рейси в 16 країн і радить пасажирам перевіряти інформацію за кілька днів до вильоту.

апомним, Польща ввела жорсткий контроль на своєму кордоні.

Також Politeka писала: у Києві оголошено карантин, чому люди обурені.

Крім того Politeka писала, що коронавірус неминучий.