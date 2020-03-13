Несерйозне сприйняття загрози, яку несе коронавірус і, відповідно, саботаж проблеми можуть обернутися великими неприємностями

Щоб зрозуміти, що таке коронавірус і наскільки він небезпечний, варто подивитися на Італію, країну, в якій найбільше захворілих і померлих після Китаю.

Таку пораду в ефірі Politeka-online озвучила народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

«Це теж була безпечна країна, коли уряд попереджав, але в лояльній формі, рекомендував утриматися від походів, зборів, театрів, від спрортивных змагань і так далі. І що сьогодні мають? Неконтрольований спалах, який призвів тільки за останню добу до того, що загинули 130 осіб. Це в Італії, яка має досить високий рівень медичного забезпечення, де працюють органи і правоохоронні, і суддівські, і так далі, і, здавалося б, влада на місці», – наголосила вона.

Виходячи з цього, парламентарій не радить намагатися якось по-своєму інтерпретувати всі рекомендації і прохання влади щодо коронавіруса. Відповідальні керівники громад, органів районної влади і так далі повинні виконувати всі приписи, а не гратися.

«Це не рекомендація. Це чіткі правила, яких ми повинні дотримуватися. Тільки тоді ми можемо говорити про уповільнення процесів», – пояснила гість студії.

Тим же, хто звинувачує керівництво у надмірній паніці, вона привела в приклад канцлера Німеччини.

«Я чую Ангелу Меркель, яка говорить, що мало не 60% населення світу буде заражене коронавірусом. Ви думаєте, вона панікер чи алярмист? Вона знає, про що вона говорить», – наголосила депутат.

При цьому Верещук зазначила, що є адміністративна та кримінальна відповідальність за ігнорування приписів щодо поведінки під час надзвичайних ситуацій.

«Давайте не будемо випробовувати долю і ставати тими першими, хто потім буде нести відповідальність за смерть своїх громадян. Тому що ця відповідальність все одно прийде рано чи пізно», – заявила слуга народу.

Тим часом в Україні вже зареєстрована перша смерть від коронавіруса. У лікарні померла пенсіонерка в Житомирській області, про хворобу якої стало відомо днями.

Нагадаємо, названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус.

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