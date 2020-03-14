Українська влада із запізненням відреагувала на загрозу поширення Covid-19, у зв'язку з чим, є кілька небезпечних моментів

Про це в ефірі Politeka On-line заявив український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Дії дуже запізнілі. Так сталося, що попередній уряд початок епідемії, яка отримала статус пандемії. Деякий позитив можна сказати про РНБО, тому що вони, вважай, ініціювали як можна швидкий розгляду цивільних питання. Я так розумію, за ініціативою РНБО у нас з'явився санітарний лікар. І поновився питання про повернення санепідемстанції. Її ліквідовано за часів Яценюка-Гройсмана. Всі вважали, що вона не потрібна», - зазначив він.

Томенко стверджує, що нинішні дії влади викликають ще більшу кількість запитань, оскільки є кілька небезпечних моментів.

«Якщо подивитися на те, що робиться сьогодні, виникає ще більше питань. Перший – не може бути 3-4 стандартів боротьби з ситуацією наведення порядків. Львівський, Харківський, Київський та загальноукраїнський. Давайте подивимося на ситуацію – Кличко і уряд. Що вони зробили? Базові позиції: заборона на масові збори. Перше, щоб я зробив – абсолютно імперативне рішення, які приймаються центральною владою. А місцева влада може їх тільки пояснити», - підкреслив він.

І другою загрозою, за словами Томенка, є бажання політиків і чиновників нажитися на ситуації.

«Друге – вільне розуміння чиновниками і політиками цієї ситуації. Що можна і свої питання. Боротися з Covid-19 і себе не образити. Подивіться на розпорядження голови Ради. Повністю не скасовується засідання парламенту. Нагадаю – 422 депутата. Ще й помічники. Ось це, я думаю, хочуть використовувати. Класика…», - зазначив він.

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