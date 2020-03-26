Відповідальність за збільшення цін на продукти несуть не тільки магазини і супермаркети

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політичний експерт Олександр Харебін для Politeka on-line. Він також розповів, чому в українських магазинах почали підвищувати ціни на товари (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, ціни не залежать від мережі супермаркетів, адже є ще постачальники у яких магазин купує товар. Коли постачальник піднімає ціну, магазинах також доводиться це робити.

"Давайте подивимося, що зараз відбувається в магазинах. Ціни в магазинах зійшли з розуму. Ось ви приходите в магазин і бачите в роздрібних мережах продукти харчування, будь-які. Заробіток мережі на цьому продукті 5-7%, а магазин купує його у постачальників. Коли ж якийсь продукт був виметений з магазину в перший тиждень карантину, то магазин приходить до виробника, щоб придбати новий товар, а постачальник відразу піднімає ціну, адже є попит на цей товар", - пояснив експерт.

Крім того, він додав, що на збільшення ціни на товари і послуги впливає курс валют, тому і відбувається продуктовий переполох.

"Тобто магазин є кінцевою точкою продажу, його моржа досить обмежена. Ціни піднімає постачальник, виробник і дестрибютор. І ось саме в цьому питання: "чи має українська влада, якими інструментами, адміністративними або іншими важелями не забороняти, а контролювати цей процес?" Думаю відповідь тут напрошується сама - звичайно, повинна, але вона цього не робить", - резюмував експерт.

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