У президента може бути багато нових проблем

Президент України Володимир Зеленський допускає ту ж помилку, що і екс-президент Петро Порошенко, коли справа стосується корупційного скандалу

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За її словами, вина за корупційні скандали про продаж посадових місць серед оточення президента України, в першу чергу ляже не на винних, а на Володимира Зеленського.

"Зеленський вчинив, як Порошенко. Це та ж сама помилка, яку дозволив собі зробити пан Порошенко, коли був скандал з Свинарчуком, він також дуже довго не реагував, а потім повинен був відреагувати, адже іншого вибору не було. Тоді це дуже сильно вдарило по його репутації та довірі серед українського населення", - зазначила нардеп.

Крім того, вона додала, що все ще не втратила надію на те, що Володимир Зеленський не буде тягнути з відповіддю і влаштує комунікацію, прокоментувавши скандал навколо корупційного скандалу з продажем високих посад.

"Необхідно виходити і говорити з народом. Адже я бачу, що там все настільки перебільшено, що ті люди, які влаштували цей скандал навіть не розуміють, як все відбувається при отриманні посад. Вони навіть не розуміють риторики того, про що говорять", - резюмувала Верещук.

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