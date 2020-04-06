"Уханьский" вірус може повністю змінити життя в Україні

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж прокоментував для Politeka on-line (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

Крім того, він розповів чи загрожує "уханьский" вірус національній безпеки України.

"Сьогодні ми можемо говорити про загрозу для національної безпеки України. В першу чергу, національна безпека - це жителі України, це їх життя і здоров'я. Це також економіка та існування всієї України. Якщо вірус буде мати масове явище, як це було в Китаї, як зараз відбувається в США та Італії, то це буде відрив людського та економічного потенціалу", - зазначив генерал.

За його словами, якщо пандемія розбалансує країну і відправить її до занепаду, то це підірве суверенітет України. Україна буквально ризикує втратити суверенітет через пандемію, адже інші країни можуть використовувати слабкість нашої країни і в плані розмежування, так і в економічних цілях.

"Ми стоїмо на порозі кардинальних змін. Ми повинні, поки не пізно, задіяти всі ресурси, щоб врятувати Україну від пандемії. Від Києва до самого маленького села треба забезпечити людей всім необхідним, адже якщо цього не зробити Україні і справді загрожує серйозна небезпека", - підсумував Микола Маломуж.

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