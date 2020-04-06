"Уханьский" вирус может полностью изменить жизнь в Украине

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж прокомментировал для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Кроме того, он рассказал угрожает ли "уханьский" вирус национальной безопасности Украины.

"Сегодня мы можем говорить об угрозе для национальной безопасности Украины. В первую очередь, национальная безопасность - это жители Украины, это их жизнь и здоровье. Это также экономика и существование всей Украины. Если вирус будет иметь массовое явление, как это было в Китае, как сейчас происходит в США и Италии, то это будет отрыв человеческого и экономического потенциала", - отметил генерал.

По его словам, если пандемия разбалансирует страну и отправит ее к упадку, то это подорвет суверенитет Украины. Украина буквально рискует потерять суверенитет из-за пандемии, ведь другие страны могут использовать слабость нашей страны и в плане разграничения, так и в экономических целях.

"Мы стоим на пороге кардинальных изменений. Мы должны, пока не поздно, задействовать все ресурсы, чтобы спасти Украину от пандемии. От Киева до самого маленького села нужно обезпечить людей всем необходимым, ведь если этого не сделать Украине и правда грозит серьезная опасность", - подытожил Николай Маломуж.

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