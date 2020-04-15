Всередині команди Володимира Зеленського почалися серйозні проблеми, через які вже до осені в Україні може змінитися влада

Як повідомляє Politeka.net, про це в інтерв'ю Politeka Online розповів відомий український телеведучий Андрій Пальчевський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Він зазначив, що звинувачення в корупції добралися і до команди президента.

«Всередині «зеленої» команди почалися, нехай опосередковано, але все-таки звинувачення в корупції, з яких Зеленському треба буде виходити двома способами. Або залишити свого надійного і досить розумного керівника адміністрації Андрія Борисовича Єрмака, або поставити на це місце Кирила Тимошенка», - розповів ведучий.

При цьому він упевнений, що другий варіант для президента гірший.

«Якщо це буде так, то я можу сказати: в осінь ми увійдемо з іншим керівництвом країни…Я просто бачу, що віжки управління державою повільно, але вірно йдуть з рук і особливо після коронавірусної кризи», - підкреслив Пальчевський.

До цього ми писали про те, що Пальчевський розповів, що в уряду не вийшло "закидати шапками" вірус.

"Що стосується карантину. Схоже, що плани нашого уряду закидати шапками вірус і вийти на роботу накриваються мідним тазом. Міністр Степанов повідомив, про те, що карантин, швидше за все доведеться продовжити", - стверджує телеведучий.

Нагадаємо, Пальчевський розповів про провал планів уряду по боротьбі з вірусом.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив хитру схему влади, яка вижене українців на роботу.

Також Politeka писала, що рейтинг "Слуг народу" рекордно обвалився, Пальчевський розкрив подробиці.