Регулювання цін в Україні вбиває малий бізнес і маленькі магазини

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз).

«Коли уряд починає чимось займатися, це відразу ж викликає страх. Краще б вони цим не займалися. Вони регулюють кінцеві ціни, при цьому не регулюють ціни на логістику і постачальника. Магазин купив у оптовика, зробив націнку, ось тут вони дивляться на стрибок ціни. Влада знищує малий бізнес, маленькі магазинчики, тому що оптові бази відправляють на маленькі магазини такі товари, з цінами яких не можна пограти», - зазначає економіст.

За його словами, більшість великих торговельних мереж мають свої заводи, свою логістику, свої склади і магазини.

«Вони зроблять великі стрибки ціни на попередніх своїх ланках, а в кінці скажуть: так ми взагалі без націнки продаємо. Тільки ціна буде захмарна, так як її візьме на себе яке-небудь овочесховище або автобаза. В кінцеву ціну ляжуть дорогі послуги по перевезенню», - пояснює Атаманюк маніпуляції бізнесу.

Економіст додав, що якщо регулювати ціни граничною ціною, то цей товар може просто зникнути з магазинів.

«Як роблять у цивілізованих країнах. Повинен бути надлишок цієї продукції. Держава має викуповувати це в держрезерв і робити інтервенцію на ринок у випадку якихось коливань. Це цивілізовані ринкові методи, все інше не працює», - підкреслив експерт.

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