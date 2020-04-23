Регулювання цін в Україні вбиває малий бізнес і маленькі магазини
Про це в ефірі Politeka On-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз).
«Коли уряд починає чимось займатися, це відразу ж викликає страх. Краще б вони цим не займалися. Вони регулюють кінцеві ціни, при цьому не регулюють ціни на логістику і постачальника. Магазин купив у оптовика, зробив націнку, ось тут вони дивляться на стрибок ціни. Влада знищує малий бізнес, маленькі магазинчики, тому що оптові бази відправляють на маленькі магазини такі товари, з цінами яких не можна пограти», - зазначає економіст.
За його словами, більшість великих торговельних мереж мають свої заводи, свою логістику, свої склади і магазини.
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«Вони зроблять великі стрибки ціни на попередніх своїх ланках, а в кінці скажуть: так ми взагалі без націнки продаємо. Тільки ціна буде захмарна, так як її візьме на себе яке-небудь овочесховище або автобаза. В кінцеву ціну ляжуть дорогі послуги по перевезенню», - пояснює Атаманюк маніпуляції бізнесу.
Економіст додав, що якщо регулювати ціни граничною ціною, то цей товар може просто зникнути з магазинів.
«Як роблять у цивілізованих країнах. Повинен бути надлишок цієї продукції. Держава має викуповувати це в держрезерв і робити інтервенцію на ринок у випадку якихось коливань. Це цивілізовані ринкові методи, все інше не працює», - підкреслив експерт.
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