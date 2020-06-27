Україну від США не чекає нічого хорошого після скандалу з "плівками Байдена - Порошенка"

Про це в ефірі Politeka-Online заявив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Україні нічого хорошого (після президентських виборів у США - ред.) не буде, на жаль. При будь-якому розкладі ми тут програємо. Питання в тому, на скільки. Тому що ми стоїмо в некомфортній ситуації - в США і демократи і республіканці розраховують на те, що українська пвлада допоможе їм підіграти. Що є взаємовиключними речами", - стверджує Пономарьов.

Він додав, що Україні ні в якому разі не можна цього робити, так як напазі впевнено сказати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, неможливо.





"Якщо б ми були на 90% впевнені, що там залишиться Трамп або навпаки прийде Байден, то в цю гру можна було б зіграти. Але зараз цього передбачити не можна. Ситуація 50/50, а значить є ризики для країни, якщо ми станемо на одну чи іншу сторону", - зазначив політик.



Пономарьов заявив, що хто б не переміг у підсумку, він буде згадувати про те, що йому могли б допомогти, але не допомогли.

"Плюс до цього буде негативний шлейф навколо країни. Тобто говоримо "Україна", а маємо на увазі "корупція". Що в Україні не можна ніякі розмови зберегти в таємниці, що потім впливає на настрій інвесторів. І все це робить Україну більш небезпечною для того, щоб приходити до неї і в ній працювати", - підсумував екс-депутат.





Нагадаємо, раніше були опубліковані розмови між п'ятим президентом України Петром Порошенко і віце-президенцом США Джо Байденом, під час яких перший похвалився збільшенням тарифів в Україні.

"В останні три тижні ми продемонстрували значний прогрес у сфері реформ. Ми проголосували за 100% тарифи, попри те, що МВФ очікував тільки на 75%", - заявив Петро Порошенко на одній із записів. Він додав: "ми запустили реформу за цінами на ліки, знявши всі перешкоди".

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