Українцям не варто втручатися в життя Володимира та Олени Зеленських, бо це їх особиста справа

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив журналіст, засновник і головний редактор – Politicus.pro Сергій Лямець в інтерв'ю Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Відповідаючи на запитання інтерв'юера про те, чому Олена Зеленська не з'являється на публіці після хвороби, журналіст відповів:

"Ця ситуація пов'язана з особистим життям президентської пари, і ми туди не повинні сунути свої руки і погляди", - вважає він.



Як приклад того, чим повинна займатися перша леді, він навів Марину Порошенко, яка свого часу взяла під опіку "Український культурний фонд".

"Так роблять перші леді у всьому світі - займаються гуманітарними сферами. Я бажаю в цьому сенсі Олені Зеленської не соромиться. Це плюс в карму в кожному разі і в цьому немає нічого поганого. Їй потрібні прості речі, а не дороги. Цього і чекають від першої леді", - зазначив журналіст.

Раніше ми писали, що Зеленський вважає - його дружина часто стає жертвою безпідставної критики. Зокрема він згадав ситуацію з лікарем, який вимагав у Олени Зеленської 300% надбавку до зарплати, після того як отримав від неї листа.

"Цю надбавку можуть отримувати тільки лікарі, які боролися з вірусом, які ризикували своїм життям ", - пояснив Зеленський.

Варто відзначити, що зазначений лікар працює в Нововолинської центральної міської лікарні у Волинській області. За його словами, він жив на роботі.

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