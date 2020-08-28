Українській владі не варто було "перегинати палицю" із посиленням карантину

Таку думку висловив політичний експерт Андрій Золотарьов в інтерв'ю Politeka Online.

За його словами, можливо, що для посилення карантину є підстави із санітарно-епідеміологічної точки зору, однак події в Чернівцях свідчать про те, що "не варто перегинати палицю".

Експерт нагадав, що у Чернівцях через посилення карантину виходили на акції протесту підприємці, а поліція "ганялась за тролейбусами", тому що місто було внесено до червоної зони. При цьому на Калинівський ринок правоохоронці чомусь не навідались.

"Мені здається, стосовно закриття країни і низки карантинних заходів - якщо приймається рішення і воно не виконується, над такою владою починають сміятись", - сказав Золотарьов.

На думку експерта, посилення карантинних заходів може стати "контрольним пострілом" в українську економіку.

Він нагадав, що навесні і на початку літа через карантин дуже постраждав малий бізнес, а сьогодні обмежувальні заходи можуть вдарити по промисловому виробництву, що вже буде в рази серйозніше.

"Дійсно може виявитись та ситуація, коли ліки можуть опинитись страшнішими за хворобу", - заявив він.

Також, за словами Золотарьова, багато українців сьогодні більше бояться померти від голоду, ніж від коронавірусу, і влада цього не розуміє.

Нагадавши, українцям придумали нове жорстке покарання на карантині.

Як повідомляла Politeka, українців терміново попередили про новий жорсткий карантин, закриють все.

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